Українців попередили про пожежну небезпеку
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. В Україні до початку наступного тижня утримуватиметься найвищий рівень пожежної небезпеки. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
"За даними Укргідрометцентру, 12-16 вересня в Україні, крім Карпат, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - зазначили у відомстві.
У Києві та Київській області 12-16 вересня, як зазначається, утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Нагадаємо, 12 вересня в Україні до 29 градусів тепла.