Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий завтра

"30 мая в западных, северных, Винницкой, днем местами и в Черкасской, Кировоградской и Одесской областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатах и на Закарпатье местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый )", - сообщили синоптики.



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Напомним, в последующие трое суток в западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Харьковской областях кратковременные дожди с грозами, местами град и шквалы 15-20 м/с, завтра днем в Карпатах местами значительные дожди.