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Українців попередили про погіршення погодних умов завтра

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Українців попередили про погіршення погодних умов завтра. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"30 травня у західних, північних, Вінницькій, вдень місцями і в Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, в Карпатах та на Закарпатті місцями значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили синоптики. 

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Нагадаємо, у наступні три доби у західних, північних, більшості центральних, Одеській та Харківській областях короткочасні дощі з грозами, подекуди град та шквали 15-20 м/с, завтра вдень в Карпатах місцями значні дощі.

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