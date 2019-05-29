Українців попередили про погіршення погодних умов завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Українців попередили про погіршення погодних умов завтра. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"30 травня у західних, північних, Вінницькій, вдень місцями і в Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, в Карпатах та на Закарпатті місцями значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили синоптики.
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Нагадаємо, у наступні три доби у західних, північних, більшості центральних, Одеській та Харківській областях короткочасні дощі з грозами, подекуди град та шквали 15-20 м/с, завтра вдень в Карпатах місцями значні дощі.