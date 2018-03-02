Украинцев предупредили об ухудшении погоды в субботу
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. По прогнозу синоптиков, в субботу, 3 марта, в результате перемещения активного циклона в Украине ожидаются сложные погодные условия - сильный снег, местами с дождем, метели. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
"Сильный снег, метель - в Черкасской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях; сильный снег с дождем - в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Кировоградской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении.
Также ожидается налипание мокрого снега и гололед ночью в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, днем в Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях.
Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Луганской и Сумской областях.
Спасатели предупредили, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог, что составляет 2 (желтый) уровень угрозы нарушения движения автотранспорта, осложнения работы электрических сетей, коммунального хозяйства.
Напомним, на утро 2 марта ограничен въезд крупногабаритного транспорта в города Кропивницкий, Николаев и Херсон.