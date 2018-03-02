Українців попередили про погіршення погоди у суботу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. За прогнозом синоптиків, у суботу, 3 березня, внаслідок переміщення активного циклону в Україні очікуються складні погодні умови - сильний сніг, подекуди з дощем, хуртовини. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
"Сильний сніг, хуртовини - в Черкаській, Полтавській, Харківській, Сумській областях; сильний сніг з дощем - у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях", - йдеться у повідомленні.
Також очікується налипання мокрого снігу та ожеледь вночі в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, вдень в Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій областях.
Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Черкаській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Луганській та Сумській областях.
Рятувальники попередили, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, що становитиме 2 (жовтий) рівень загрози порушення руху автотранспорту, ускладнення роботи електричних мереж, комунального господарства.
Нагадаємо, на ранок 2 березня обмежено в’їзд великогабаритного транспорту до міст Кропивницький, Миколаїв та Херсон.