Украинцев предупредили о повышении уровня воды в реках

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 108581 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 112589 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 115265 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 116053 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 145157 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115695 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140478 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145006 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130386 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130402 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Украинцев предупредили о повышении уровня воды в реках

Киев  •  УНН

 • 11226 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Вследствие выпадения очень сильных осадков, ожидается продолжение подъемов уровней воды на реках бассейнов Прута, Сирет, участке Тисы Большой Бычков-Вилок, на участке Прута Черновцы, на реках бассейна Днестра. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, вследствие выпадения очень сильных осадков, ожидается продолжение подъема уровней воды над уровнями: в течение суток 1 мая на реках бассейнов Прута, Сирет на 0,2-0,7 м и на участке Тисы Большой Бычков-Вилок на 1,5-2,0 м, в пределах русел; в течение 1-2 мая на участке Прута Черновцы - государственная граница - на 1,3 - 1,8 м, в пределах русел", - говорится в сообщении.

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В течение 1-3 мая на реках бассейна Днестра в пределах Ивано-Франковской области и на участке Днестра Галич - Залещики на 1,0-2,0м, местами возможен выход воды на пойму, затопление сельскохозяйственных угодий. От комплексной действия руслового, значительного склонного и местного стока возможно подтопление отдельных приречных населенных пунктов и хозяйственных обектов.

Отмечается, в горах существует угроза схода селевых потоков.

Напомним, в ближайшие трое суток в Украине пройдут небольшие и умеренные дожди, местами с грозами.

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