Украинцев предупредили о повышении уровня воды в реках
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Вследствие выпадения очень сильных осадков, ожидается продолжение подъемов уровней воды на реках бассейнов Прута, Сирет, участке Тисы Большой Бычков-Вилок, на участке Прута Черновцы, на реках бассейна Днестра. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, вследствие выпадения очень сильных осадков, ожидается продолжение подъема уровней воды над уровнями: в течение суток 1 мая на реках бассейнов Прута, Сирет на 0,2-0,7 м и на участке Тисы Большой Бычков-Вилок на 1,5-2,0 м, в пределах русел; в течение 1-2 мая на участке Прута Черновцы - государственная граница - на 1,3 - 1,8 м, в пределах русел", - говорится в сообщении.
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В течение 1-3 мая на реках бассейна Днестра в пределах Ивано-Франковской области и на участке Днестра Галич - Залещики на 1,0-2,0м, местами возможен выход воды на пойму, затопление сельскохозяйственных угодий. От комплексной действия руслового, значительного склонного и местного стока возможно подтопление отдельных приречных населенных пунктов и хозяйственных обектов.
Отмечается, в горах существует угроза схода селевых потоков.
Напомним, в ближайшие трое суток в Украине пройдут небольшие и умеренные дожди, местами с грозами.