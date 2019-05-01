Українців попередили про підвищення рівня води у річках
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Внаслідок випадіння дуже сильних опадів, очікується продовження підйомів рівнів води на річках басейнів Прута, Сірету, ділянці Тиси Великий Бичків-Вилок, на ділянці Прута Чернівці, на річках басейну Дністра. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
“За даними УкрГідрометцентру, унаслідок випадіння дуже сильних опадів, очікується продовження підйомів рівнів води, над рівнями: протягом доби 1 травня на річках басейнів Прута, Сірету на 0,2-0,7 м та на ділянці Тиси Великий Бичків-Вилок на 1,5-2,0 м, в межах русел; протягом 1-2 травня на ділянці Прута Чернівці — державний кордон — на 1,3 — 1,8 м, в межах русел”, — йдеться у повідомленні.
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Протягом 1-3 травня на річках басейну Дністра в межах Івано-Франківської області та на ділянці Дністра Галич — Заліщики на 1,0-2,0м, місцями можливий вихід води на заплаву, затоплення сільськогосподарських угідь. Вiд комплексної дiї руслового, значного схилового та мiсцевого стоку можливе пiдтоплення окремих прирiчкових населених пунктiв та господарських обєктiв.
Зазначається, в горах існує загроза сходження селевих потоків.
Нагадаємо, у найближчі три доби в Україні пройдуть невеликі та помірні дощі, подекуди з грозами.