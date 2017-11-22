Украинцев предупредили о гололедице на дорогах
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Украинцев предупредили о дожде, мокрым снеге и гололеде в отдельных областях, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"По данным УкрГидрометцентра ночью и утром 22 ноября во Харьковской, Донецкой, Луганской областях сильный мокрый снег, местами налипание мокрого снега, образование снежного покрова, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь с 21 на 22 ноября в результате осложнения погодных условий (дождь с мокрым снегом, порывы ветра) произошло обесточивание 18 населенных пунктов в Украине.