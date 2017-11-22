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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 12650 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 57647 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 76982 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 82964 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 64604 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 100253 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100804 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Украинцев предупредили о гололедице на дорогах

Украинцев предупредили о гололедице на дорогах

Киев  •  УНН

 • 15548 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Украинцев предупредили о дожде, мокрым снеге и гололеде в отдельных областях, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По данным УкрГидрометцентра ночью и утром 22 ноября во Харьковской, Донецкой, Луганской областях сильный мокрый снег, местами налипание мокрого снега, образование снежного покрова, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь с 21 на 22 ноября в результате осложнения погодных условий (дождь с мокрым снегом, порывы ветра) произошло обесточивание 18 населенных пунктов в Украине.

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