Украинцев предупредили о гололедице на дорогах

"По данным УкрГидрометцентра ночью и утром 22 ноября во Харьковской, Донецкой, Луганской областях сильный мокрый снег, местами налипание мокрого снега, образование снежного покрова, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь с 21 на 22 ноября в результате осложнения погодных условий (дождь с мокрым снегом, порывы ветра) произошло обесточивание 18 населенных пунктов в Украине.