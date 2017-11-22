Українців попередили про ожеледицю на дорогах

"За даними УкрГідрометцентру вночі та вранці 22 листопада у Харківській, Донецькій, Луганській областях сильний мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, утворення снігового покриву, на дорогах ожеледиця," - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч з 21 на 22 листопада внаслідок ускладнення погодних умов (дощ з мокрим снігом, пориви вітру) сталося знеструмлення 18 населених пунктів в Україні.