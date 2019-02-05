Украинцев предупредили об опасности в Нигерии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Министерство иностранных дел Украины рекомендовало украинцам учесть сложную эпизоотическую ситуацию со вспышкой лихорадки Ласса в Нигерии при планировании поездки в эту страну. Об этом сообщила пресс-служба МИД, передает УНН.
"В результате очередной вспышки лихорадки Ласса в Нигерии в январе 2019 года было зафиксировано 213 подтвержденных случаев заболевания указанной болезнью (11 из них - летальные) в 16 штатах Нигерии. В этой связи, МИД рекомендует гражданам Украины учитывать сложную эпизоотическую ситуацию в Нигерии при планировании поездки в эту страну", - говорится в сообщении.
Справка. Лихорадка Ласса - это острое инфекционное заболевание из группы вирусных геморрагических лихорадок с природной очаговостью. Характеризуется тяжелым течением, поражением органов дыхания, почек, центральной нервной системы, миокардитом, геморрагическим синдромом, а также высоким процентом летальных исходов.
Напомним, в Румынии от гриппа умерли 72 человека.
Как сообщал УНН, за последние полгода в Демократической Республике Конго уже 740 человек заразились лихорадкой Эбола, и более половины из них умерли.