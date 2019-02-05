Українців попередили про небезпеку у Нігерії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Міністерство закордонних справ України рекомендувало українцям врахувати складну епізоотичну ситуацію зі спалахом лихоманки Ласса у Нігерії під час планування поїздки до цієї країни. Про це повідомила прес-служба МЗС, передає УНН.
"Внаслідок чергового спалаху лихоманки Ласса у Нігерії у січні 2019 року було зафіксовано 213 підтверджених випадків захворювання на зазначену хворобу (11 з них - летальні) в 16 штатах Нігерії. У цьому зв’язку, МЗС рекомендує громадянам України врахувати складну епізоотичну ситуацію в Нігерії під час планування поїздки до цієї країни", - йдеться в повідомленні.
Довідка. Лихоманка Ласса - це гостре інфекційне захворювання із групи вірусних геморагічних лихоманок з природною осередкованістю. Характеризується важким перебігом, ураженням органів дихання, нирок, центральної нервової системи, міокардитом, геморагічним синдромом, а також високим відсотком летальних випадків.
Нагадаємо, у Румунії від грипу померли 72 людини.
Як повідомляв УНН, за останні півроку в Демократичній Республіці Конго вже 740 осіб заразилися лихоманкою Ебола, і більше половини з них померли.