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Українців попередили про небезпеку у Нігерії

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Міністерство закордонних справ України рекомендувало українцям врахувати складну епізоотичну ситуацію зі спалахом лихоманки Ласса у Нігерії під час планування поїздки до цієї країни. Про це повідомила прес-служба МЗС, передає УНН.

"Внаслідок чергового спалаху лихоманки Ласса у Нігерії у січні 2019 року було зафіксовано 213 підтверджених випадків захворювання на зазначену хворобу (11 з них - летальні) в 16 штатах Нігерії. У цьому зв’язку, МЗС рекомендує громадянам України врахувати складну епізоотичну ситуацію в Нігерії під час планування поїздки до цієї країни", - йдеться в повідомленні.

Довідка. Лихоманка Ласса - це гостре інфекційне захворювання із групи вірусних геморагічних лихоманок з природною осередкованістю. Характеризується важким перебігом, ураженням органів дихання, нирок, центральної нервової системи, міокардитом, геморагічним синдромом, а також високим відсотком летальних випадків.

Нагадаємо, у Румунії від грипу померли 72 людини.

Як повідомляв УНН, за останні півроку в Демократичній Республіці Конго вже 740 осіб заразилися лихоманкою Ебола, і більше половини з них померли.

Українські Національні Новини

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