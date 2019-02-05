Українців попередили про небезпеку у Нігерії

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Міністерство закордонних справ України рекомендувало українцям врахувати складну епізоотичну ситуацію зі спалахом лихоманки Ласса у Нігерії під час планування поїздки до цієї країни. Про це повідомила прес-служба МЗС, передає УНН.