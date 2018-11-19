Украинцев предупредили о магнитных бурях в декабре

"1,7 и 8 декабря в Украине будут ожидаться магнитные возбуждения близкие к магнитной буре первого уровня G1. 2 декабря в Украине будет ожидаться магнитная буря уровня G1", - говорится в сообщении.



Согласно стандартной шкалы NOAA (Национальная атмосферная администрация США), бури класса 1 способны влиять на энергетические системы - слабые флуктуации в энергетических системах, на космические аппараты - небольшое влияние на системы управления космическими аппаратами, на наземные системы - полярные сияния видны на высоких широтах ( до 60 градусов), на начало миграций животных.



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По данным специалистов, наибольшие магнитные бури 2018 было зарегистрировано прошлой весной, 18-19 марта, 20 апреля и 5-6 мая 2018 года, когда индекс геомагнитной активности достигал значения 6, что соответствует бури уровня 2 по максимально возможной пятибалльной шкале. Все остальные события этого года, включая и магнитную бурю 18 июня, относятся к минимальному уровню 1.

Кроме того 11 сентября на Земле наблюдалась одна из крупнейших магнитных бурь этого года.

Напомним, ученые заявили об изменении орбиты Земли.