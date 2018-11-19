Українців попередили про можливий вплив погоди на працездатність

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні на цьому тижні з 19 по 23 листопада будуть фіксуватися переважно дискомфортні погодні умови. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Укргідрометцентру.