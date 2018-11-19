Українців попередили про магнітні бурі у грудні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. У грудня 3 рази очікуються магнітні збудження близькі до магнітної бурі першого рівня G1 та один раз очікується магнітна буря рівня G1. Про це повідомляє УНН з посиланням на Лабораторію рентгенівської астрономії Сонця.
"1,7 та 8 грудня в Україні будуть очікуватися магнітні збудження близькі до магнітної бурі першого рівня G1. 2 грудня в Україні буде очікуватися магнітна буря рівня G1", - сказано в повідомлені.
Відповідно до стандартної шкали NOAA (Національна атмосферна адміністрація США), бурі класу 1 здатні впливати на енергетичні системи - слабкі флуктуації в енергетичних системах, на космічні апарати - невеликий вплив на системи управління космічними апаратами, на наземні системи - полярні сяйва видно на високих широтах (до 60 градусів), на початок міграцій тварин.
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За даними фахівців, найбільші магнітні бурі 2018 року було зареєстровано минулої весни, 18-19 березня, 20 квітня і 5-6 травня 2018 року, коли індекс геомагнітної активності досягав значення 6, що відповідає бурі рівня 2 за максимально можливій п'ятибальній шкалі. Всі інші події цього року, включаючи і магнітну бурю 18 червня, відносяться до мінімального рівня 1.
Крім того 11 вересня на Землі спостерігалася одна з найбільших магнітних бурь цього року.
Нагадаємо, вчені заявили про зміну орбіти Землі.