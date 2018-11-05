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Украинцев нет среди пострадавших в ДТП с автобусом в Польше

Украинцев нет среди пострадавших в ДТП с автобусом в Польше

Киев  •  УНН

 • 11368 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Граждан Украины нет среди пострадавших в ДТП близ города Бохня в южной Польше с участием автобуса, который называли украинским. Об этом со ссылкой на данные украинского консула в Кракове сообщает департамент консульской службы МИД Украины, передает УНН.

"По информации консула Украины в Кракове, украинцев нет среди пострадавших в ДТП в Польше недалеко от города Бохня", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным польских СМИ, украинский двухэтажный автобус попал в аварию возле Бохни в Польше. Семи раненым, в том числе двум детям и беременной женщине, предоставили помощь на месте, а затем их доставили в больницу.

Также напомним, 17 августа пассажирский автобус с 54 украинцами перевернулся на юго-востоке Польши. Три человека погибли, других госпитализировали. Водитель не справился с крутым поворотом и перевернулся на крышу. По версии прокуратуры, автобус двигался со значительным превышением скорости. Гражданина Украины, который находился за рулем, задержали.

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