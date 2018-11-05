Українців немає серед постраждалих у ДТП з автобусом у Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Громадян України немає серед постраждалих у ДТП поблизу міста Бохня у південній Польщі за участю автобуса, який називали українським. Про це з посиланням на дані українського консула у Кракові повідомляє департамент консульської служби МЗС України, передає УНН.
"За інформацією консула України в Кракові, українців немає серед постраждалих у ДТП в Польщі неподалік міста Бохня", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за даними польських ЗМІ, український двоповерховий автобус потрапив у аварію біля Бохні у Польщі. Сімом пораненим, у тому числі двом дітям та вагітній жінці, надали допомогу на місці, а потім їх доставили до лікарні.
Також нагадаємо, 17 серпня пасажирський автобус з 54 українцями перекинувся на південному сході Польщі. Три людини загинули, інших госпіталізували. Водій не впорався з крутим поворотом і перекинувся на дах. За версією прокуратури, автобус рухався зі значним перевищенням швидкості. Громадянина України, який перебував за кермом, затримали.