Українців немає серед постраждалих у ДТП з автобусом у Польщі

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Громадян України немає серед постраждалих у ДТП поблизу міста Бохня у південній Польщі за участю автобуса, який називали українським. Про це з посиланням на дані українського консула у Кракові повідомляє департамент консульської служби МЗС України, передає УНН.