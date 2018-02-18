Украинцев не было на борту самолета, который потерпел катастрофу в Иране - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Граждан Украины не было на борту самолета, который потерпел катастрофу сегодня утром в Иране. Об этом на своей странице в Twitter сообщает Консульская служба Министерства иностранных дел Украины, передает УНН.
“По предварительной информации консула, граждан Украины не было на борту самолета, потерпевшего катастрофу в Иране”, — говорится в сообщении.
Как сообщалось, самолет ATR 72-600 с 66 пассажирами на борту потерпел авиакатастрофу сегодня утром в районе горы Дэна, которая входит в состав горной системы Загрос, примерно в 500 км столицы страны Тегерана.