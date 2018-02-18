Українців не було на борту літака, який зазнав катастрофи в Ірані – МЗС

“За попередньою інформацією консула, громадян України не було на борту літака, що зазнав катастрофи в Ірані”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, літак ATR 72-600 із 66 пасажирами на борту зазнав авіакатастрофи сьогодні вранці в районі гори Дена, яка входить до складу гірської системи Загрос, приблизно у 500 км столиці країни Тегерану.