Українців не було на борту літака, який зазнав катастрофи в Ірані – МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Громадян України не було на борту літака, який зазнав катастрофи сьогодні вранці в Ірані. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомляє Консульська служба Міністерства закордонних справ України, передає УНН.
“За попередньою інформацією консула, громадян України не було на борту літака, що зазнав катастрофи в Ірані”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, літак ATR 72-600 із 66 пасажирами на борту зазнав авіакатастрофи сьогодні вранці в районі гори Дена, яка входить до складу гірської системи Загрос, приблизно у 500 км столиці країни Тегерану.