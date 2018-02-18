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Українців не було на борту літака, який зазнав катастрофи в Ірані – МЗС

Українців не було на борту літака, який зазнав катастрофи в Ірані – МЗС

Київ • УНН

 • 9137 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Громадян України не було на борту літака, який зазнав катастрофи сьогодні вранці в Ірані. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомляє Консульська служба Міністерства закордонних справ України, передає УНН.

“За попередньою інформацією консула, громадян України не було на борту літака, що зазнав катастрофи в Ірані”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, літак ATR 72-600 із 66 пасажирами на борту зазнав авіакатастрофи сьогодні вранці в районі гори Дена, яка входить до складу гірської системи Загрос, приблизно у 500 км столиці країни Тегерану.

Українські Національні Новини

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