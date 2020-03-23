Украинцев с поезда Киев-Рига не выпускали 3 часа: выявлено 5 подозрений на коронавирус

КИЕВ. 23 марта. УНН. Поезд, который привез украинцев из Беларуси, Литвы и Латвии, простоял на станции более трех часов, потому что граждан проверяли на коронавирус. Подозрение на Covid-19 имели 5 человек. Об этом в комментарии УНН рассказал помощник председателя Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко.