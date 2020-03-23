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Украинцев с поезда Киев-Рига не выпускали 3 часа: выявлено 5 подозрений на коронавирус

Киев  •  УНН

 • 31730 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Поезд, который привез украинцев из Беларуси, Литвы и Латвии, простоял на станции более трех часов, потому что граждан проверяли на коронавирус. Подозрение на Covid-19 имели 5 человек. Об этом в комментарии УНН рассказал помощник председателя Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко.

"Сегодня прибыл в столицу поезд, в нем находилось около 650 человек. Пограничники вместе с сотрудниками карантинного подразделения действовали по алгоритму чтобы проверить всех лиц и не допустить распространения заболевания Украиной", - сообщил Демченко.

Он отметил, что всем людям с маршрута Киев - Минск - Вильнюс - Рига измерили температуру, все были опрошены об их состоянии здоровья, и все подписали памятки о самоизоляции.

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"У 5 человек подозрение. После этого медики с ними проводили мероприятия, чтобы подтвердить или опровергнуть заболевание коронавирусом и в дальнейшем примут решение относительно пассажиров с поезда", - рассказал Демченко, добавив, что людей начинают выпускать из поезда.

Он отметил, что поезд стоял с 17:00, а выпускать начали после 20:00.

Напомним, вскоре въезд граждан в Украину будет "привязан" к прохождению теста на коронавирус.

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