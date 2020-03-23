Українців із поїзда Київ-Рига не випускали три години: виявлено 5 підозр на коронавірус

КИЇВ. 23 березня. УНН. Поїзд, який привіз українців з Білорусі, Литви та Латвії, простояв на станції більше трьох годин, через те, що громадян перевіряли на коронавірус. Підозру на Covid-19 мали 5 осіб. Про це в коментарі УНН розповів помічник голови Держприкордонслужби України – прессекретар Андрій Демченко.