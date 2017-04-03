Украинцы смогут зарабатывать на мусоре

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КИЕВ. 3 апреля. УНН. Немецкая система по сбору пластиковой тары вскоре может появиться и в Украине, сообщает УНН.

В Верховной Раде рассматривается законопроект о введении депозитной системы для производителей и импортеров напитков, которая предполагает получение денег за сдачу использованной тары.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, производители и импортеры должны будут обозначать свою продукцию депозитными этикетками, благодаря которым и будет осуществляться возврат средств.

О технической стороне предлагаемой системы рассказал УНН соавтор законопроекта, Первый заместитель Главы экологического Комитета ВР Анатолий Дырив.

“Соавторами этого законопроекта является большая часть членов экологического Комитета. Суть его состоит в следующем: это примерно как оборотная тара. Речь идет о депозитных этикетках, которые будут клеиться на бутылки. Все бутылки, которые будут заходить на рынок, они должны быть с этими депозитным этикетками. Это в свою очередь даст четкий учет всей тары, а значит уменьшит количество мусора”, — отметил он.

По его словам, магазины будут выступать как распространителем напитков, так и точками сбора тары.

Такая система популярна в Германии. Сбор тары осуществляется специальным автоматом, который принимает бутылки и выдает возвратные средства.

Украинские Национальные Новости

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