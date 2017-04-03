Українці зможуть заробляти на смітті
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Німецька система по збору пластикової тари незабаром може з'явитися і в Україні, повідомляє УНН.
У Верховній Раді розглядається законопроект про введення депозитної системи для виробників та імпортерів напоїв, яка передбачає отримання грошей за здачу використаної тари.
Як зазначено в пояснювальній записці до законопроекту, виробники та імпортери повинні будуть позначати свою продукцію депозитними етикетками, завдяки яким і буде здійснюватися повернення коштів.
Про технічну сторону пропонованої системи розповів УНН співавтор законопроекту, перший заступник Глави екологічного Комітету ВР Анатолій Дирів.
"Співавторами цього законопроекту є велика частина членів екологічного Комітету. Суть його полягає в наступному: це приблизно як оборотна тара. Йдеться про депозитні етикетки, які будуть клеїтися на пляшки. Всі пляшки, які будуть заходити на ринок, вони повинні бути з цими депозитними етикетками. Це в свою чергу дасть чіткий облік всієї тари, а значить зменшить кількість сміття", - зазначив він.
За його словами, магазини будуть виступати як розповсюджувачами напоїв, так і точками збору тари.
Така система популярна в Німеччині. Збір тари здійснюється спеціальним автоматом, який приймає пляшки і видає зворотні кошти.