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Украинцы смогут воспользоваться сэкономленными субсидиями

Киев  •  УНН

 • 12133 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Сэкономленную субсидию можно использовать для оплаты в следующем месяце потребленного сверх выделенной социальной нормы газа, воды или электроэнергии - в денежном выражении и по факту потребления. Об этом сообщил Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета Министров Украины, передает УНН.

“К примеру, семье была начислена октябрьская субсидия (неполный отопительный месяц) в размере 550 грн. Обязательный платеж домохозяйства 820 грн. Но в октябре потреблено всего 13 кубометров газа, за что уплачена его фактическая стоимость — 92,26 грн. В следующем месяце семья имеет право рассчитаться за потребленный сверх нормы газ сэкономленной в предыдущем месяце субсидией”, - говорится в сообщении.

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Или же в ноябре обязательный платеж составляет 1000 гривен при социальной норме 400 кубов газа, а фактически было использовано лишь 100 кубов. Остаток — 300 кубов — можно использовать в более холодные месяцы, к примеру в декабре-январе. При этом, не нужно никому ничего сообщать — эти суммы должны указываться поставщиком услуг в платежке как переплата (с минусом).

То есть если неиспользованные кубометры газа остались, то они “не сгорают” — их будут переносить на следующий период, а не списывать.

Если стоимость фактически потребленной услуги меньше объема обязательного платежа, субсидиант имеет право платить только стоимость фактически потребленной услуги. Если, скажем, размер обязательного платежа за определенную услугу составляет 200 гривен в месяц, но домохозяйство реально ее использовало только на 120 гривен, уплате подлежит фактический объем потребления, то есть 120 грн.

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Сумма субсидии, которую государство предоставило гражданам для оплаты коммунальных услуг в размере социальных нормативов, и которая не использована в прошлом месяце семьей вследствие экономии электроэнергии, газа или воды, должна обязательно засчитываться поставщиком услуги в счет платы за услуги следующих расчетных периодов.

Если исполнитель жилищно-коммунальной услуги “игнорирует” сэкономленную субсидию и насчитывает иначе, он нарушает действующее законодательство (Постановление КМУ № 848 “Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива”).

В случае нарушения таких прав, украинцы могут обращаться с жалобами к руководителям предприятий, предоставляющих услуги, а в случае отсутствия реагирования — органов власти на местах или органов местного самоуправления. Там помогут урегулировать ситуацию с неправомерным начислением средств в случае, если на счете домохозяйства числится сэкономленная субсидия.

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Ранее в правительстве рассказали об этапах монетизации субсидий.

Как сообщал УНН, 19 октября Кабинет министров Украины одобрил повышение цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% — до 8550 грн за тыс. куб. м., что скажется на более, чем 16%-ном росте коммунальных тарифов нынешней зимой.

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