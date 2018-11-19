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В уряді розповіли про етапи монетизації субсидій

В уряді розповіли про етапи монетизації субсидій

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. У Міністерстві соціальної політики дали роз'яснення, яким чином у 2019 році проходитиме монетизація субсудій для платників комунальних послуг. Про це повідомив Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України, передає УНН. 

“За результатами опалювального сезону енергоощадним субсидіантам держава виплачує готівкою лише еквівалент зекономлених 150 кіловат електроенергії, якщо цей ресурс використовувався для опалення, або 100 кубів газу. Таку премію за енергоефективність цьогоріч отримали понад 1,2 мільйони домогосподарств”, — йдеться у повідомленні.

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Уже з січня вся сума допомоги від Уряду для нових одержувачів субсидії надходитиме безпосередньо на банківський рахунок субсидіанта у державному банку. Рахунок матиме спеціальний режим використання. Тобто кошти першочергово будуть спрямовуватися на оплату послуг за спожитий газ, тепло, електроенергію й воду.

Якщо сім’я заощаджувала, за результатами опалювального сезону залишок коштів на рахунку вона зможе використати на свій розсуд. Сума зекономлених грошей залежить виключно від родини. Найбільшою вона може бути в енергоефективних, тих, хто має добре утеплений будинок, лічильники та енергоощадний котел.

Монетизація пільг і субсидій відбуватиметься у три етапи.

  • З 1 січня 2019 року “живі кошти” на банківський рахунок надходитимуть тим, хто вперше звертається за допомогою. Тобто всі ті, хто подаватиме документи на субсидію у січні, вже отримуватимуть гроші на оплату комуналки на свій банківський рахунок.
  • З 1 травня 2019 року монетизація торкнеться тих, хто отримує субсидію чи пільгу вже багато років, у тому числі користується допомогою в літній період. Це приблизно 3 мільйони домогосподарств.
  • З 1 жовтня 2019 року запрацює повномасштабна монетизація, коли кожен, хто отримує житлову субсидію чи пільгу, отримуватиме їх готівкою.

    • ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Монетизація субсидій: що чекає на українців наступного року

    При цьому правила надання житлових субсидій не змінюються. Розмір допомоги й надалі залежатиме лише від двох факторів — від розміру витрат на комуналку та від доходів громадян. Змінюється лише алгоритм її виплати.

    Тому монетизація відбудеться незалежно від того, є у домогосподарства лічильник на опалення чи його немає. Але варто пам’ятати: розмір платіжки за тепло визначає не стільки ціна гігакалорії, скільки обсяг споживання, який вимірюється лише лічильником (індивідуальним чи хоча б загальнобудинковим).

    Як раніше повідомляв УНН, заробітчан зобов’яжуть декларувати доходи заради субсидій. Зазначимо, що за 7 місяців 2018 року заробітчани переказали до України 6,3 млрд доларів.

    Українські Національні Новини

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