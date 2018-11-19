В уряді розповіли про етапи монетизації субсидій

КИЇВ. 19 листопада. УНН. У Міністерстві соціальної політики дали роз'яснення, яким чином у 2019 році проходитиме монетизація субсудій для платників комунальних послуг. Про це повідомив Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України, передає УНН.