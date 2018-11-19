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В правительстве рассказали об этапах монетизации субсидий

В правительстве рассказали об этапах монетизации субсидий

Киев  •  УНН

 • 11186 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Министерстве социальной политики дали разъяснения, каким образом в 2019 году будет проходить монетизация субсудий для плательщиков коммунальных услуг. Об этом сообщил Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета Министров Украины, передает УНН.

“По результатам отопительного сезона энергосберегающим субсидиантам государство выплачивает наличными только эквивалент сэкономленных 150 киловатт электроэнергии, если этот ресурс использовался для отопления, или 100 кубов газа. Такую премию за энергоэффективность в этом году получили более 1,2 миллиона домохозяйств”, - говорится в сообщении.

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Уже с января вся сумма помощи от правительства для новых получателей субсидии будет поступать непосредственно на банковский счет субсидианта в государственном банке. Счет будет иметь специальный режим использования. То есть средства в первую очередь будут направляться на оплату услуг за потребленный газ, тепло, электроэнергию и воду.

Если семья экономила, по результатам отопительного сезона остаток средств на счете она сможет использовать по своему усмотрению. Сумма сэкономленных денег зависит исключительно от семьи. Наибольшей она может быть у энергоэффективных, тех, кто имеет хорошо утепленный дом, счетчики и энергосберегающий котел.

Монетизация льгот и субсидий будет происходить в три этапа.

  • С 1 января 2019 года “живые деньги” на банковский счет будут поступать тем, кто впервые обращается за помощью. То есть все те, кто будет подавать документы на субсидию в январе, уже смогут получать деньги на оплату коммуналки на свой банковский счет.
  • С 1 мая 2019 года монетизация коснется тех, кто получает субсидию или льготу уже много лет, в том числе пользуется помощью в летний период. Это примерно 3 миллиона домохозяйств.
  • С 1 октября 2019 года заработает полномасштабная монетизация, когда каждый, кто получает субсидию или льготу, будет получать их наличными.

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    При этом правила предоставления жилищных субсидий не изменяются. Размер помощи и в дальнейшем будет зависеть только от двух факторов — от размера расходов на коммуналку и от доходов граждан. Меняется только алгоритм ее выплаты.

    Поэтому монетизация произойдет независимо от того, есть у домохозяйства счетчик на отопление или его нет. Но стоит помнить: размер платежки за тепло определяет не столько цена гигакалории, а объем потребления, который измеряется только счетчиком (индивидуальным или хотя бы общедомовым).

    Как ранее УНН сообщал, работников обяжут декларировать доходы ради субсидий. Отметим, что за 7 месяцев 2018 года работники перевели в Украину 6,3 млрд долларов.

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