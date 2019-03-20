Украинцы смогут полюбоваться "червячной" суперлуной
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Благодаря благоприятной погоде уже этой ночью украинцы смогут увидеть "червячное" суперлуние. Однако называть его суперлуной не совсем уместно, ведь его размеры не будут столь большими. Так рассказал астролог Киевской астрономической обсерватории Анатолий Казанцев журналисту УНН.
"Супер-месяц называют потому, что он будет ближе к земле на минимальном расстоянии. И поэтому угловой размер его будет приблизительно 10% больше среднего. Супер-месяц - название это очень громкое. Это не будет столь заметно. Вот, например, посадить два воробья вместе, один будет на 10% больше. Вы разницы не увидите. Однако его будет видно, конечно, если не будет густых облаков", - рассказал астроном.
В то же время в Гидрометцентре заверили, что украинцы смогут полюбоваться луной-гигантом, ведь в это время по Украине, а в частности в Киеве, будет лишь переменная облачность, к тому же осадков не предвидится.
Ранее сообщал УНН, "червячным месяцем", можно будет наблюдать в четверг, 21 марта, в 3:43 по киевскому времени.