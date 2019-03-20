Украинцы смогут полюбоваться "червячной" суперлуной

"Супер-месяц называют потому, что он будет ближе к земле на минимальном расстоянии. И поэтому угловой размер его будет приблизительно 10% больше среднего. Супер-месяц - название это очень громкое. Это не будет столь заметно. Вот, например, посадить два воробья вместе, один будет на 10% больше. Вы разницы не увидите. Однако его будет видно, конечно, если не будет густых облаков", - рассказал астроном.



В то же время в Гидрометцентре заверили, что украинцы смогут полюбоваться луной-гигантом, ведь в это время по Украине, а в частности в Киеве, будет лишь переменная облачность, к тому же осадков не предвидится.



Ранее сообщал УНН, "червячным месяцем", можно будет наблюдать в четверг, 21 марта, в 3:43 по киевскому времени.