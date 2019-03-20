Українці зможуть помилуватись "черв'ячним" супермісяцем

“Супер-місяць називають тому, що він буде ближче до землі на мінімальній відстані. І через це кутовий розмір його буде на приблизно 10% більший за середній. Супер-місяць – назва це дуже голосна. Це не буде настільки помітно. От, наприклад, посадити два горобця разом, один буде на 10% більшим. Ви різниці не побачите. Проте його буде видно, звісно, якщо не буде густих хмар”, - розповів астроном.



Водночас у Гідрометцентрі запевнили, що українці зможуть помилуватись місяцем-велетнем, адже в цей час по Україні, а зокрема в місті Києві, буде лиш мінлива хмарність, до того ж опадів не передбачається.



Раніше УНН повідомляв, "черв'ячним місяцем", можна буде спостерігати у четвер, 21 березня, о 3:43 за київським часом.