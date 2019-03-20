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Українці зможуть помилуватись "черв'ячним" супермісяцем

Київ • УНН

 • 17163 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Завдяки сприятливій погоді вже цієї ночі українці зможуть побачити "черв'ячний" супермісяць. Проте називати його супермісяцем не зовсім доречно, адже його розміри не будуть настільки великими. Так розповів астролог Київської астрономічної обсерваторії Анатолій Казанцев журналісту УНН.

Українці зможуть помилуватись "черв'ячним" супермісяцем

“Супер-місяць називають тому, що він буде ближче до землі на мінімальній відстані. І через це кутовий розмір його буде на приблизно 10% більший за середній. Супер-місяць – назва це дуже голосна. Це не буде настільки помітно. От, наприклад, посадити два горобця разом, один буде на 10% більшим. Ви різниці не побачите. Проте його буде видно, звісно, якщо не буде густих хмар”, - розповів астроном.

Водночас у Гідрометцентрі запевнили, що українці зможуть помилуватись місяцем-велетнем, адже в цей час по Україні, а зокрема в місті Києві, буде лиш мінлива хмарність, до того ж опадів не передбачається.

Раніше УНН повідомляв, "черв'ячним місяцем", можна буде спостерігати у четвер, 21 березня, о 3:43 за київським часом.

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