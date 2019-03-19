У березні можна буде побачити "черв'ячний" супермісяць
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Місяць у повні у березні, який називають "черв'ячним місяцем", можна буде спостерігати у четвер, 21 березня, о 3:43 за київським часом. Про це УНН повідомляє з посиланням на Space.com.
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Це станеться за кілька годин після весняного рівнодення - моменту, що відзначає початок весни у північній півкулі і осені у південній півкулі. Це також станеться через день після того, як місяць досягне перигею, найближчої до Землі точки, що зробить повний місяць "суперповнею", яка здається трохи більшою, ніж зазвичай буває повня - приблизно на 10% більше середнього.
Березневу повню називають по-різному. Назва "черв'ячний місяць" походить від того, що земля стає теплішою і вологішою, а це викликає появу дощових черв'яків і з ними птахів.
Нагадаємо, жителі Землі у січні побачили "кривавий супермісяць".