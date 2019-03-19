В марте можно будет увидеть "червячное" суперлуние
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Полнолуние в марте, которое называют "червячной луной", можно будет наблюдать в четверг, 21 марта, в 3:43 по киевскому времени. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Space.com.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В небе над Китаем заметили три солнца
Это произойдет через несколько часов после весеннего равноденствия - момента, отмечающего начало весны в северном полушарии и осени в южном полушарии. Это также произойдет через день после того, как луна достигнет перигея, ближайшей к Земле точки, что сделает полнолуние "суперлунием", от чего луна кажется немного больше, чем обычно бывает полнолуние - примерно на 10% больше среднего.
Мартовское полнолуние называют по-разному. Название "червячная луна" происходит от того, что земля становится теплее и влажнее, а это вызывает появление дождевых червей и с ними птиц.
Напомним, жители Земли в январе увидели "кровавое суперлуние".