Украинцы завоевали пять медалей на ЧМ по пауэрлифтингу в Канаде
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. В канадском городе Калгари завершился розыгрыш наград чемпионата мира по классическому пауэрлифтингу среди взрослых, юниоров и юношей. Сборная Украины в сумме трех упражнений завоевала пять наград, информирует УНН со ссылкой на Минмолодьспорта Украины.
Украинка Татьяна Щавинская (47 кг) стала сильнейшей среди юниоров и обновила европейский рекорд в сумме и рекорд мира в жиме лежа. Серебряную награду по сумме трех упражнений среди юниорок весовой категории 63 кг получила София Рудь, а также установила новый европейский рекорд в тяге.
Лучший результат в этой весовой категории в жиме лежа показали Станислав Здробилко (83 кг), получивший “малое серебро” в приседе, и Дмитрий Вовк (120 кг).
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Антон Бирук (93 кг) поднялся на первую ступеньку пьедестала мирового первенства возрастной категории среди юношей, собрав “малые золотые” награды в каждом из трех упражнений.
Бронзовые медали по сумме трех упражнений получили Игорь Оробец (105 кг) и Екатерина Ткачук (63 кг).
Добавим, что в возрастной категории “взрослые” Алексей Вишницкий (120 кг) добавил в актив сборной еще две “малые бронзы”, которые завоевал в приседе и тяге.