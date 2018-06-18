Українці здобули п'ять медалей на ЧС з пауерліфтингу в Канаді
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. У канадському місті Калгарі завершився розіграш нагород чемпіонату світу з класичного пауерліфтингу серед дорослих, юніорів та юнаків. Збірна України у сумі трьох вправ виборола п’ять нагород, інформує УНН з посиланням на Мінмолодьспорту України.
Українка Тетяна Щавінська (47 кг) стала найсильнішою серед юніорів та оновила європейський рекорд в сумі та рекорд світу у жимі лежачи. Срібну нагороду за сумою трьох вправ серед юніорок вагової категорії 63 кг Здобула Софія Рудь, а також встановила новий європейський рекорд в тязі.
Найкращий результат у цій ваговій категорії у жимі лежачи показали Станіслав Здробилко (83 кг), який здобув "мале срібло" у присіді, та Дмитро Вовк (120 кг).
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Антон Бирук (93 кг) піднявся на першу сходинку п’єдесталу світової першості вікової категорії серед юнаків, зібравши "малі золоті" нагороди у кожній з трьох вправ.
Бронзові медалі за сумою трьох вправ здобули Ігор Оробець (105 кг) та Катерина Ткачук (63 кг).
Додамо, що у віковій категорії "дорослі" Олексій Вишницький (120 кг) додав до активу збірної ще дві "малі бронзи", які виборов у присіді та тязі.