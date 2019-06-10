Украинцы завоевали первую в истории медаль по снукеру
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Украинцы завоевали первую в истории медаль на международных соревнованиях по бильярдному спорту снукер среди мужчин. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства молодежи и спорта Украины.
Чемпионат Европы по бильярдному спорту снукер проходил с 29 мая по 9 июня в столице Сербии. Среди спортсменов из более 20 стран-участниц украинцы получили две награды.
Бронзовую награду континентального первенства среди команд мужчин завоевали Владислав Вишневский и Антон Казаков.
"Следует отметить, это первая в истории Украины медаль на международных соревнованиях по снукеру среди мужчин", - отметили в министерстве.
Еще одну медаль в копилку сборной, как указано, принес Алан Тригг, который стал серебряным призером чемпионата среди мужчин старшей возрастной группы masters.
Напомним, в прошлом году украинцы завоевали несколько медалей на ЧЕ по бильярдному спорту.