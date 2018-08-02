Українки вибороли кілька медалей на ЧЄ з більярдного спорту

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Українці Катерина Половінчук і Вікторія Нагорна здобули срібні нагороди на чемпіонаті Європи з більярдного спорту, інформує УНН з посиланням на ММСУ.

Друге місце українки посіли у командному пулі.

Також Половінчук на цій континентальній першості виборола ще й бронзову медаль у категорії пул 14+1 серед дорослих.

Варто зазначити, що чемпіонат Європи проходив з 19 по 30 липня у місті Велдховен (Нідерланди).

Як повідомляв УНН, у фіналі чемпіонату світу з більярдного спорту наш спортсмен обіграв росіянина.

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