Украинки завоевали несколько медалей на ЧЕ по бильярдному спорту

Второе место украинки заняли в командном пуле.

Также Половинчук на этом континентальном первенстве завоевала еще и бронзовую медаль в категории пул 14+1 среди взрослых.

Стоит отметить, что чемпионат Европы проходил с 19 по 30 июля в городе Велдховен (Нидерланды).

Как сообщал УНН, в финале чемпионата мира по бильярдному спорту наш спортсмен обыграл россиянина.