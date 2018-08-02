Украинки завоевали несколько медалей на ЧЕ по бильярдному спорту
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Украинцы Екатерина Половинчук и Виктория Нагорная получили серебряные награды на чемпионате Европы по бильярдному спорту, информирует УНН со ссылкой на ММСУ.
Второе место украинки заняли в командном пуле.
Также Половинчук на этом континентальном первенстве завоевала еще и бронзовую медаль в категории пул 14+1 среди взрослых.
Стоит отметить, что чемпионат Европы проходил с 19 по 30 июля в городе Велдховен (Нидерланды).
Как сообщал УНН, в финале чемпионата мира по бильярдному спорту наш спортсмен обыграл россиянина.