Українці здобули першу в історії медаль зі снукеру
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Українці здобули першу в історії медаль на міжнародних змаганнях з більярдного спорту снукер серед чоловіків. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Мiнiстерства молоді та спорту України.
Чемпіонат Європи з більярдного спорту снукер проходив з 29 травня по 9 червня у столиці Сербії. Серед спортсменів з понад 20 країн-учасниць українці здобули дві нагороди.
Бронзову нагороду континентальної першості серед команд чоловіків завоювали Владислав Вишневський та Антон Казаков.
"Слід відзначити, це перша в історії України медаль на міжнародних змаганнях зі снукеру серед чоловіків", - зазначили у міністерстві.
Ще одну медаль до скарбнички збірної, як вказано, приніс Алан Трігг, який став срібним призером чемпіонату серед чоловіків старшої вікової групи masters.
Нагадаємо, торік українки вибороли кілька медалей на ЧЄ з більярдного спорту.