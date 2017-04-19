Украинцы получили две медали на чемпионате Европы по боулингу
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. В столице Финляндии Хельсинки завершился чемпионат Европы по боулингу среди юношей. По итогам соревнований, участие в которых приняли 28 стран континента, в активе украинской команды две награды — “золото” и “серебро”, информирует УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
Победу в актив сборной получили Александр Нечипаев и Николай Селин. Наши соотечественники завоевали “золото” в соревнованиях команд-двоек. В финале юные украинцы одолели команду Нидерландов с результатом 410: 406.
Отмечается, что О.Нечипаев завоевал также и серебряную награду первенства в самой престижной номинации — Masters.
Как сообщал УНН, с 61 добытой лицензии представителей Украины на Всемирные игры-2017, 2 были завоеваны в боулинге.