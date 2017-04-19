Украинцы получили две медали на чемпионате Европы по боулингу

Победу в актив сборной получили Александр Нечипаев и Николай Селин. Наши соотечественники завоевали “золото” в соревнованиях команд-двоек. В финале юные украинцы одолели команду Нидерландов с результатом 410: 406.

Отмечается, что О.Нечипаев завоевал также и серебряную награду первенства в самой престижной номинации — Masters.

Как сообщал УНН, с 61 добытой лицензии представителей Украины на Всемирные игры-2017, 2 были завоеваны в боулинге.