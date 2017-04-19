Українці здобули дві медалі на чемпіонаті Європи з боулінгу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. У столиці Фінляндії Гельсінкі завершився чемпіонат Європи з боулінгу серед юнаків. За підсумками змагань, участь у яких взяли 28 країн континенту, в активі української команди дві нагороди — “золото” та “срібло”, інформує УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
Перемогу до активу збірної здобули Олександр Нечипаєв та Микола Сєлін. Наші співвітчизники вибороли “золото” у змаганнях команд-двійок. У фіналі юні українці здолали команду Нідерландів з результатом 410:406.
Зазначається, що О.Нечипаєв виборов також і срібну нагороду першості у найпрестижнішій номінації — Masters.
Як повідомляв УНН, з 61 здобутої ліцензії представників України на Всесвітні ігри-2017, 2 були завойовані у боулінгу.