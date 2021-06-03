Украинцы получили дополнительные медали на чемпионате Европы по пулевой стрельбе
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. В хорватском Осиеке продолжается европейское первенство по пулевой стрельбе, на котором сборная Украины пополнила медальную копилку, сообщает УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
Детали
Украинцы в стрельбе из скорострельного пистолета на дистанции 25 метров среди смешанных команд завоевали еще две медали - "золото" и "серебро".
Победу завоевали Юлия Коростылева и Александр Петрив. "Серебро" соревнований на счету Анастасии Нимец и Владимира Пастернака.
Что было раньше
Украина завоевала две награды чемпионата Европы по пулевой стрельбе.