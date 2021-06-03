Українці здобули додаткові медалі на чемпіонаті Європи з кульової стрільби

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Українці у стрільбі зі швидкострільного пістолета на дистанції 25 метрів серед змішаних команд завоювали ще дві медалі – "золото" та "срібло".

Перемогу вибороли Юлія Коростильова та Олександр Петрів. "Срібло" змагань на рахунку Анастасії Німець та Володимира Пастернака.

Що було раніше

Україна завоювала дві нагороди чемпіонату Європи з кульової стрільби.