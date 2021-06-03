Українці здобули додаткові медалі на чемпіонаті Європи з кульової стрільби
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. В хорватському Осієку триває європейська першість з кульової стрільби, на якій збірна України поповнила медальну скарбничку, повідомляє УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
Деталі
Українці у стрільбі зі швидкострільного пістолета на дистанції 25 метрів серед змішаних команд завоювали ще дві медалі – "золото" та "срібло".
Перемогу вибороли Юлія Коростильова та Олександр Петрів. "Срібло" змагань на рахунку Анастасії Німець та Володимира Пастернака.
Що було раніше
Україна завоювала дві нагороди чемпіонату Європи з кульової стрільби.