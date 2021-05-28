Україна виборола другу золоту медаль на чемпіонаті Європи зі стрільби
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. На чемпіонаті Європи з кульової стрільби, що проходить у хорватському Осієку, українці здобули ще дві нагороди, повідомляє УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
Деталі
У стрільбі з малокаліберного пістолету (50 м) одразу два українця посіли місце на п'єдесталі пошани. В активі Олега Омельчука "золото". В активі переможця 569 очок. "Бронзу" у цій вправі виборов інший український стрілок Віктор Банькін.
Примітно, що континентальна першість триватиме в Осієку до 6 червня. На ньому також розігруватимуть олімпійські ліцензії.
Що було раніше
Першу золоту медаль на чемпіонаті Європи в Осієку Україні принесла жіноча збірна.