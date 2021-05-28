Україна виборола другу золоту медаль на чемпіонаті Європи зі стрільби

Деталі

У стрільбі з малокаліберного пістолету (50 м) одразу два українця посіли місце на п'єдесталі пошани. В активі Олега Омельчука "золото". В активі переможця 569 очок. "Бронзу" у цій вправі виборов інший український стрілок Віктор Банькін.

Примітно, що континентальна першість триватиме в Осієку до 6 червня. На ньому також розігруватимуть олімпійські ліцензії.

Що було раніше

Першу золоту медаль на чемпіонаті Європи в Осієку Україні принесла жіноча збірна.