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Украина завоевала вторую золотую медаль на чемпионате Европы по стрельбе

Киев • УНН

 • 20758 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. На чемпионате Европы по пулевой стрельбе, который проходит в хорватском Осиеке, украинцы завоевали еще две награды, сообщает УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

Украина завоевала вторую золотую медаль на чемпионате Европы по стрельбе

Детали

В стрельбе из малокалиберного пистолета (50 м) сразу два украинца заняли место на пьедестале почета. В активе Олега Омельчука "золото". В активе победителя 569 очков. "Бронзу" в этом упражнении завоевал другой украинский стрелок Виктор Банькин.

Примечательно, что континентальное первенство продлится в Осиеке до 6 июня. На нем также будут разыгрывать олимпийские лицензии.

Что было раньше

Первую золотую медаль на чемпионате Европы в Осиеке Украине принесла женская сборная.

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