Збірна України виборола "золото" чемпіонату Європи зі стрільби
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. У хорватському місті Осієк стартував чемпіонат Європи з кульової стрільби. Україна виборола першу нагороду, повідомляє УНН з посиланням на НОК України та ММСУ.
Деталі
Жіноча команда у складі Олени Костевич, Поліни Колеснікової та Юлії Коростильової здобула звання чемпіонок Європи у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 м.
Друге місце посіла команда Росії, третю сходинку зайняла Сербія.
Варто нагадати
Паралімпійська збірна України здобула десять медалей Кубку світу зі стрільби в ОАЕ.