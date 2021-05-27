Збірна України виборола "золото" чемпіонату Європи зі стрільби

Деталі

Жіноча команда у складі Олени Костевич, Поліни Колеснікової та Юлії Коростильової здобула звання чемпіонок Європи у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 м.

Друге місце посіла команда Росії, третю сходинку зайняла Сербія.

Варто нагадати

Паралімпійська збірна України здобула десять медалей Кубку світу зі стрільби в ОАЕ.