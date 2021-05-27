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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 40479 просмотра

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Сборная Украины завоевала "золото" чемпионата Европы по стрельбе

Киев • УНН

 • 14599 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. В хорватском городе Осиек стартовал чемпионат Европы по пулевой стрельбе. Украина завоевала первую награду, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины и ММСУ.

Сборная Украины завоевала "золото" чемпионата Европы по стрельбе

Детали

Женская команда в составе Елены Костевич, Полины Колесниковой и Юлии Коростылевой получила звание чемпионок Европы в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м.

Второе место заняла команда России, третье место заняла Сербия.

Стоит напомнить

Паралимпийская сборная Украины получила десять медалей Кубка мира по стрельбе в ОАЭ.

Украинские Национальные Новости

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