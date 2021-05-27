Сборная Украины завоевала "золото" чемпионата Европы по стрельбе
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. В хорватском городе Осиек стартовал чемпионат Европы по пулевой стрельбе. Украина завоевала первую награду, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины и ММСУ.
Детали
Женская команда в составе Елены Костевич, Полины Колесниковой и Юлии Коростылевой получила звание чемпионок Европы в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м.
Второе место заняла команда России, третье место заняла Сербия.
Стоит напомнить
Паралимпийская сборная Украины получила десять медалей Кубка мира по стрельбе в ОАЭ.