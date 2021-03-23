Паралімпійська збірна України здобула десять медалей Кубку світу зі стрільби в ОАЕ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Завершився п’ятий змагальний день Кубку світу в ОАЕ, який вже вп'яте закріпив лідерську позицію України, знову принісши паралімпійській збірній команді України з кульової стрільби "золото" та "срібло". Про це інформує УНН з посиланням на НКСІУ.
Деталі
Щетнік Ірина здобула “золото” у вправі “R2” (стрільба з пневматичної гвинтівки на 10 метрів стоячи, клас “SH1”, жінки). У напруженому та видовищному фіналі Ірина здобула перевагу лише на 0,3 очка над своєю суперницею з Індії.
У наступній вправі цього змагального дня — “R4” (стрільба з пневматичної гвинтівки на 10 метрів стоячи, клас “SH2”, змішана дисципліна) одразу троє наших спортсменів брали участь у фіналі. У підсумку, Віталію Плакущому вдалось здобути срібну медаль
За підсумком цього змагального дня, в доробку українських паралімпійців — 10 медалей: 5 “золотих”, 4 “срібних” та 1 “бронзова”, а також — рекорд Європи.
Варто відзначити, що від збірної команди України участь у світовому стрілецькому кубку беруть 10 спортсменів, 7 з яких вже здобули кваліфікаційні ліцензії для НПК України на Ігри Токіо 2020.
Доповнення
Даний Кубок світу зібрав близько 120 спортсменів з 24 країн світу, та проводиться за безпрецедентних заходів безпеки, що включають не тільки проживання команд окремо одна від одної на території закритого готельного комплексу, з неможливістю сполучення з зовнішнім світом (окрім як виїзду на тренування та змагання), але й ПЛР тестування кожні 48 годин перебування в ОАЕ та заходи з запобігання поширенню COVID-19 на стрільбищі.