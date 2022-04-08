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Украинцы всегда были смелыми, вот это - наш бренд: Зеленский

Киев • УНН

 • 126153 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении подчеркнул, если бы все в мире имели хотя бы 10% смелости, которую имеют украинцы, то вообще никакой опасности для международного права просто не было бы, передает УНН.

Украинцы всегда были смелыми, вот это - наш бренд: Зеленский

Цитата

"Эта война демонстрирует, как много всего не хотели замечать в нашей стране, в наших людях. Как много мир верил чужой пропаганде и российским мифам об Украине, а не тому, что есть на самом деле. Мы же всегда были такими. Мы всегда были смелыми. Самыми смелыми в мире. Я в этом уверен. Потому что кто еще делал бы то, что делают украинцы? Кто еще имел столько смелости постоянно бороться против любых проявлений тирании и защищать свободу? На каждых выборах, в революциях и на войне. Кто еще имел такую смелость бороться против всех сил россии на земле, в воздухе и на море? Кто еще имел такую смелость идти голыми руками против российской бронетехники там, где россиянам временно удалось что-то там захватить? Кто еще имел такую смелость говорить всему миру, что лицемерие - это плохое оружие? И не просто говорить, а убеждать и возвращать миру честность. Кто еще имел такую смелость побудить крупнейшие глобальные компании забывать о бухгалтерии и вспоминать о морали? А всех политических лидеров-какими бы они ни были - учить хоть немного быть украинцами. Хоть немного быть смелыми. На самом деле вот это - наш бренд. Вот это-быть нами. Быть украинцами. Быть смелыми", - подчеркнул президент.

Детали

Зеленский добавил, если бы все в мире имели хотя бы 10% смелости, которую имеют украинцы, то никакой опасности для международного права просто не было бы. 

"Никакой опасности для свободы народов не было бы. Будем распространять нашу смелость. Начнем специальную глобальную кампанию. Будем обучать мир быть не просто немного, а на полную смелыми. Как мы, как украинцы", - отметил он.

Напомним 

Зеленский сообщил, что оккупанты на Донбассе активизируются и получают новые силы из россии. Украинская армия готова отразить наступление войск рф.

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