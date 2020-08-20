Украинцы завоевали три призовых места на соревнованиях по легкой атлетике в Венгрии

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Киев  •  УНН

 • 10395 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Пятеро украинских легкоатлетов и легкоатлеток начали международный сезон соревнованиями в венгерском Секешфехервар — трое из них вошли в призовую тройку в своих дисциплинах, сообщает УНН со ссылкой на ФЛАУ.

Впервые в этом сезоне на международном уровне стартовала Марина Бех-Романчук. Несмотря на некомфортные условия в прыжках в длину среди женщин, в пятой попытке украинка сумела прыгнуть на 6,76 метров, что было только на один сантиметр меньше, чем у белоруски Анастасии Мирончик-Ивановой. С этим результатом Марина Бех-Романчук заняла второе место.

Второй стала и Анна Рыжикова в беге на 400 метров с барьерами. Украинка с первых метров дистанции держалась среди лидеров, а быстрее на финише была лишь Фемке Боль из Нидерландов (54,67 с). Время Рыжиков — 55,86 с.

Михаил Кохан начал сезон с личного рекорда по метанию молота и третьего места. В заключительной, шестой попытке он отправил молот на отметку 77,78 метров. Победил поляк Войцех Новицки (78,07 м), а венгр Бенс Халас был вторым (78,00 м).

Также отметим, что Ирина Климец была четвертой по метанию молота (68,75 м). Виктория Ткачук, родным для которой дистанция 400 метров с барьерами, бежала 200 метров и финишировала на них седьмой (23,97 с).

Ранее УНН писал о успехи украинских прыгунчиков в высоту на турнира в Польше.

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