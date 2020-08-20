Українці завоювали три призових місця на легкоателтичних змаганнях в Угорщині
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. П’ятеро українських легкоатлетів і легкоатлеток розпочали міжнародний сезон змаганнями в угорському Се́кешфегерварі — троє з них ввійшли до призових трійок у своїх дисциплінах, повідомляє УНН з посиланням на ФЛАУ.
Вперше цього сезону на міжнародному рівні стартувала Марина Бех-Романчук. Попри некомфортні умови у стрибках у довжину серед жінок, у п’ятій спробі українка зуміла стрибнути на 6,76 метрів, що було лише на один сантиметр менше, ніж у білоруски Настасії Мирончик-Іванової. З цим результатом Марина Бех-Романчук посіла друге місце.
Другою стала й Анна Рижикова з бігу на 400 метрів з бар’єрами. Українка з перших метрів дистанції трималася серед лідерів, а швидшою на фініші була лише Фемке Боль з Нідерландів (54,67 с). Час Рижикової — 55,86 с.
Михайло Кохан почав сезон з особистого рекорду з метання молота і третього місця. У заключній, шостій спробі він відправив молот на позначку 77,78 метрів. Переміг поляк Войцех Новіцкі (78,07 м), а угорець Бенсе Халас був другим (78,00 м).
Також зазначимо, що Ірина Климець була четвертою з метання молота (68,75 м). Вікторія Ткачук, рідною для якої є дистанція 400 метрів з бар’єрами, бігла 200 метрів і фінішувала на них сьомою (23,97 с).
Раніше УНН писав про успіхи українських стрибунок у висоту на турніру у Польщі.