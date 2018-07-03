Украинцы завоевали две медали чемпионата Европы по французского бокса
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. В бельгийском городе Ловерваль состоялся чемпионат Европы по французского бокса Саватье среди кадетов в разделе “Ассо”. Об этом информирует ММСУ, передает УНН.
По итогам турнира в копилке “сине-желтой” сборной две бронзовые награды. На третью ступеньку пьедестала континентального первенства среди спортсменов весовой категории до 70 кг поднялся Иван Памбук.
Сергей Тимошевский стал бронзовым призером чемпионата среди спортсменов весовой категории до 85 кг.
Как сообщал УНН, украинцы получили четыре медали на европейском первенстве по боксу.