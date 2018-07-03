Українці завоювали дві медалі чемпіонату Європи з французького боксу

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КИЇВ. 3 липня. УНН. У бельгійському місті Ловерваль відбувся чемпіонат Європи з французького боксу Сават серед кадетів у розділі “Ассо”. Про це інформує ММСУ, передає УНН.

За підсумками турніру в скарбничці “синьо-жовтої” збірної дві бронзові нагороди. На третю сходинку п’єдесталу континентальної першості серед спортсменів вагової категорії до 70 кг піднявся Іван Памбук.

Сергій Тимошевський став бронзовим призером чемпіонату серед спортсменів вагової категорії до 85 кг.

Як повідомляв УНН, українки здобули чотири медалі на європейській першості з боксу.

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