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Украинцы призвали запретить курение на балконах

Украинцы призвали запретить курение на балконах

Киев  •  УНН

 • 22283 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Президента Украины Петра Порошенко призвали запретить курение на балконах и в подъездах многоэтажных домов. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте электронных петиций к Президенту, передает УНН.

"Прошу принять закон, запрещающий курение сигарет на балконах и в подъездах многоэтажных домов. Есть такие соседи, с которыми невозможно договориться об отказе курения на балконах и в подъездах. Поэтому нужен закон, который позволит сохранить здоровье и нервы некурящим жильцам дома. За основу можно взять закон, запрещающий курение в общественных местах и ​​расширить запретом курения на балконах и в подъездах многоквартирных домов", - заявляет автор петиции Александр Горобей.

Петиция была зарегистрирована сегодня, уже собрано 3 голоса из необходимых 25 000.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко в ответ на петицию, которая набрала более 25 тыс. голосов, поручил Кабинету министров проработать вопрос принятия общегосударственной стратегии защиты и популяризации традиционных семейных ценностей и института семьи в Украине.

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